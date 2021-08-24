MOSFET(金氧半場效電晶體)廠尼克森(3317)今日舉辦股東會，尼克森以PC市場為主，認為今年PC成長力道今年延續，但成長幅度將逐季減緩，在兼顧毛利下，尼克森將調整產品組合，PC市場為主、並逐年提升非PC市場。

展望2021年，尼克森表示，疫情所帶來的新工作及生活型態讓PC產業的成長趨勢仍值得期待，依據市調機構Canalys預估，PC市場2021年將有2.6%的成長。另外，預計到2024年復合成長率約為76%。但整體半導體產能供應將會是影響可否如預期的關鍵因素。尼克森產品廣泛應用於各領域，並為新商機預先布局，投入資源開發相關技術及新產品，銷售面上以兼顧毛利為考量，調整產品組合，PC市場為主，並逐年提升非PC市場。

尼克森表示，全球PC出貨量從2020年第二季之後持續增溫，2020總出貨量成長超過13%，成長力道延續到2021年，但成長幅度將逐季減緩。今年新款中央處理器及作業系統將陸續推出，在結合5G、AI、雲端等新應用，將會刺激帶動PC產新的消費者使用行為。另外，車用半導體需求於去年第四季起強勁復甦，電動車熱潮方興未艾，各車廠無不擴大研發能量，促使2021年需求更加擴大，積極爭取產能，故如何掌握半導體晶圓及封裝測試之產能資源已成IC產業各公司最重視之課題。

尼克森今股東會通過2020年財報，去年合併營業收入淨額為24.8億元、年衰退12%，合併稅後淨利1.85億元，年減少0.41%，全年每股稅後盈餘3.04元。

尼克森今日也除息，每股配發現金股利1元，開盤即完成填息。