《國際經濟》德國Q2 GDP成長1.6％ 高於預期 15:252021/08/24 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局周二指出，在新冠封鎖解除之後，私人消費和政府支出推進了經濟復甦，德國第二季的經濟復甦高於預期。這也是對先前預估的最終修正。 德國第二季(4~6月)國內生產毛額(Gross domestic product；GDP)經調整後按季成長1.6%，略高於此前1.5%的預估。 《國際經濟》韓8月消費者信心 連2月下滑 《鋼鐵股》Q3業績拚季增2成 東明-KY今年營運戰高 #德國 #GDP #經濟復甦 #第二季 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Q2及H1獲利遭原物料、新台幣匯率侵蝕 錩泰將調漲報價 09:502021/08/24 財經 《電機股》接單強勁vs.塞港阻饒 直得H2營收搏高位 12:012021/08/24 財經 研究：氣候變遷加劇下 西歐洪災發生機率增至9倍 12:482021/08/24 科技 《鋼鐵股》鋼鐵市場利多充斥 榮剛持續精進 07:462021/08/24 財經 《半導體》PC成長力逐季減緩 尼克森提升非PC市場 13:432021/08/24 財經 《金融》富達：能源轉型威脅通膨遭低估 10:022021/08/24 財經 《生醫股》安克生醫旗下智慧醫材 進軍中南美洲 11:442021/08/24 財經 《觀光股》美食Q2每股賺2.2元 H1獲利倍增登近3年高 07:462021/08/24 財經 《國際金融》大宗商品回升 歐股收高 10:022021/08/24 財經 下半年盼復甦 觀光股「最壞時間已過」股價有撐 11:302021/08/24 財經 陸限制鋼鐵產出 鐵礦砂暴跌 04:102021/08/24 全球財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 大陸經濟多久把美國擊敗？華爾街大老先喊：人民幣超越美元 - 財經 越南硬封城 大廠轉單陸、星 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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