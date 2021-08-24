德國聯邦統計局周二指出，在新冠封鎖解除之後，私人消費和政府支出推進了經濟復甦，德國第二季的經濟復甦高於預期。這也是對先前預估的最終修正。

德國第二季(4~6月)國內生產毛額(Gross domestic product；GDP)經調整後按季成長1.6%，略高於此前1.5%的預估。