德國於周日晚間舉辦首場大選政治辯論。最新辯論後民意調查顯示，總理梅克爾(Merkel)的接班人拉榭特(Armin Laschet)未能提振頹勢，民調仍然落後於反對黨候選人。

辯論後的一項快速民意調查顯示，認為執政的基民黨主席拉榭特獲勝的僅有25%，而有36%支持社民黨蕭茲(Olaf Scholz)；認為綠黨候選人Annalena Baerbock獲勝的為30%。

德國即將在9月26日舉行大選，梅克爾在執政16年後即將卸任總理，削弱了民眾對執政黨的支持。

今年夏季的德國水災成為執政黨的包袱，拉榭特為此多方辯護；另外拉榭特在一次訪問洪水受災戶現場，被媒體拍到歡笑聲，曾多次遭到媒體批評。

左派的蕭茲是民調中最受歡迎的人，在競選中保持冷靜，焦點放在稅收和退休金等金融議題；蕭茲承諾一個尊重的社會，尊重每一個人。蕭茲希望再提高基本工資，以及更穩定的退休金制度。

儘管在野的社民黨民調領先，但仍需要獲得其他兩個反對小黨的支持。