歐股延續了周一的復甦力道。此前美國批准了新冠疫苗的全面授權和使用，推進了華爾街股市創新高；而周二數據顯示，德國經濟復甦力道強於預期。

周二泛歐Stoxx 600指數早市上漲1.53點或0.32%，為473.41點。上周由於市場的拋售，歐股從歷史高點跌落3%。

旅遊休閒股、科技股、礦業股領漲其他類股，皆上漲在0.9%至1.2%之間。

美國衛生監管單位全面批准輝瑞/BioNTech開發的新冠疫苗之後，華爾街的那斯達克指數創下歷史新高。美國食品藥物管理局的新措施，可能會加快美國的疫苗接種速度。

周二公布數據顯示，在私人消費和政府支出支持下，德國第二季GDP季增1.6%，高於此前1.5%的預估。

英國的瑪莎百貨(Marks and Spencer)大漲3.1%，漲幅居冠歐股。貝倫貝格(Berenberg)和瑞士信貸(Credit Suisse)上調該公司目標價。