歐股延續了周一的復甦力道。此前美國批准了新冠疫苗的全面授權和使用，推進了華爾街股市創新高；而周二數據顯示，德國經濟復甦力道強於預期。
周二泛歐Stoxx 600指數早市上漲1.53點或0.32%，為473.41點。上周由於市場的拋售，歐股從歷史高點跌落3%。
旅遊休閒股、科技股、礦業股領漲其他類股，皆上漲在0.9%至1.2%之間。
美國衛生監管單位全面批准輝瑞/BioNTech開發的新冠疫苗之後，華爾街的那斯達克指數創下歷史新高。美國食品藥物管理局的新措施，可能會加快美國的疫苗接種速度。
周二公布數據顯示，在私人消費和政府支出支持下，德國第二季GDP季增1.6%，高於此前1.5%的預估。
英國的瑪莎百貨(Marks and Spencer)大漲3.1%，漲幅居冠歐股。貝倫貝格(Berenberg)和瑞士信貸(Credit Suisse)上調該公司目標價。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。