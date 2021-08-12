散熱模組廠尼得科超眾(6230)今天股東會通過每股配息1.36元，渡過飽受銅價等上游材料飆漲及缺料之苦的第2季，尼得科超眾下半年營運可望回神，尼得科超眾表示，下半年NB、伺服器及網通看起來都不錯，下半年會比上半年好。

尼得科超眾今天舉行股東會，尼得科超眾董事長永井淳一致詞時表示，線上教學、在家上班及電競NB銷售還不錯，伺服器新平台、雲端資料中心大數據，以及5G網通相關應用的需求都很正向，高端PC、遊戲機及電子產品功能越發精密且功能強大，散熱功率提高，高瓦數散熱產品帶動公司營運持續成長。

尼得科超眾109年合併營收為91.23億元，年成長6%，營業毛利為19.82億元，年成長6.67%，合併毛利率為21.73%，年增0.09個百分點，稅後盈餘為7.82億元，年成長12%，每股盈餘9.06元，今天股東會通過每股配息1.36元。

今年上半年銅等上游原材料價格飆漲，且電子產業鏈缺料問題嚴重，衝擊到尼得科超眾第2季營運，尼得科超眾第1季稅後盈餘為1.66億元，年成長84.4%，單季每股盈餘為1.92元，累計第2季合併營收為23.28億元，季減5.86%，由於材料成本上漲及匯率干擾，尼得科超眾保守看待第2季獲利。

就上半年產品來看，NB約佔38%，伺服器及網通約佔31%，DT約7%，其他約佔18%，手機約佔6%。

隨著傳統旺季來臨，尼得科超眾7月合併營收回升到9.29億元，月增17.89%，年成長33.6%，累計前7月合併營收為57.33億元，年成長21.95%。

儘管Chromebook傳砍單，市場擔心下半年NB旺季不旺，尼得科超眾因NB主要客戶為商用、電競等，訂單看起來還不錯，尼得科超眾表示，下半年NB、網通及伺服器等都不錯，下半年一定會比上半年好。

近年尼得科超眾已開發成功量產的電子產品散熱方案還有電競筆電(Gaming NB)超頻散熱模組、運動攝影機(Action Camera)輕薄型熱板元件、高密度高運算性能(HPC)工作站級伺服器散熱模組，與自動輔導駕駛系統(ADAS)液冷板散熱方案；且尼得科超眾致力開發的銅熱板產品，無論超薄型熱板或大功率型熱板產品，技術皆已臻成熟，並獲得全球主要手機與網通客戶認同，順利導入市場量產成功，尼得科超眾公司再朝運用於條件更嚴苛的車用與電力電子散熱方案努力，新材料導入將以開發成功之銅製程為根據，再延伸新設備與新製程技術，精進關鍵焊接及真空技術，克服不同材質之設計與製造等物理瓶頸，期能達成如超薄型厚度0.3mm 以下，大功率型耐壓 300 磅以上之不同運用特有需求之解熱方案。

在越南廠部分，目前越南廠已完工陸續建置幾條散熱模組產線，並於7月開始小量生產，不僅提升尼得科超眾集團產能，亦可分散單一製造地的風險，有利集團產線的調度以滿足不同市場客戶的需求。