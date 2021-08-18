一名剛從研究所畢業的男網友很苦惱，收到去竹科高薪工作的機會，但論及婚嫁的女友卻強烈希望他可以婉拒，認為兩人留在台北生活就好。對此，一名竹科媽媽建議，如果夫妻雙方的年薪加總沒有300萬建議還是別來，因為會過得像甲級貧戶，超競爭的生活引起網友熱議。

一名男網友昨在PTT上發文表示，他剛從研究所畢業，有一個交往多年即將結婚的女友，但最近收到兩個工作邀約，分別是在竹科某半導體公司當IT，工作3年左右，年薪應可達到200萬，以及在台北當軟體工程師，工作3年的年薪應是100多萬。

男網友指出，女友是在台北的公股銀行工作，很難調去其他地方，因此對方強烈表示不希望他去竹科工作，因為這樣相處時間會變少，最後可能變成假日夫妻。而女友認為差那點錢根本不重要，兩人有時間相處才最重要。不過，原PO認為「貧賤夫妻百事哀」，如果在台北當工程師，未來生小孩、買房的壓力都會更大。

貼文引起網友熱烈討論，其中一名竹科媽媽也發文回應說「雙薪沒有300萬建議不要來新竹生活」，因為她們家差不多是這種水平，但常常覺得在這裡生活像是甲級貧戶。

一位居住在竹北的竹科媽媽透露，她認為在新竹生活除了好賺錢外，真的沒啥優點，大眾運輸工具不方便、自行開車又容易塞車。且在這邊生小孩也超麻煩，當孩子還只是細胞就要找月子中心，胎兒長到1千克就要卡托嬰中心，否則根本排不到好的。

竹科媽媽指出，更重要的是買房子，因為戶籍沒從出生就開始放，未來恐排不到想要念的學區，看著還沒開賣就賣光的建案、沒有門路進不去的預售案，當房仲開心通知你的時候，為了孩子只能先砸錢買，身上立刻就背起1500萬的房貸。

竹科媽媽表示，在這邊開著男人夢想的雙B車出去，卻發現路上80%的人開的車都比你好。而生孩子以後的教育規劃也要提早做，公托基本上可以直接放棄，私托的部分常常1年前打去都告訴你收滿了，看著家裡對面就有幼稚園，但小孩卻讀不了，真的超厭世。

竹科媽媽指出，新竹讓人最累的地方就是「高學歷的人佔了大半」，因此大家都很重視教育，孩子從小就要學習各種才藝和語言，好像少了一點點就輸了；而在新竹拿高薪也有相對應的代價，高壓、高工時是常態，許多人犧牲大半的生活、努力工作，最後甚至連健康都賠上去，上述的種種雖然聽起來很扯，但都是她的血淚經驗談。