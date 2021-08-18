男網友電腦選號800元的威力彩，驚見7個數字離奇相同，引起眾人討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

威力彩連續40槓，本周四的頭獎獎金上看21.5億元，讓不少民眾躍躍欲試。不過，一名男網友分享，他用電腦選號買了800元，結果七組都出現同一個號碼，讓他看了超哀怨，看來還是只能乖乖回公司工作。驚人巧合引起網友討論，其中眼尖網友留言安慰說，你其實有中獎啦！雖然不是頭獎，但中200元也很爽。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，威力彩電腦選號800元，結果其中有七組號碼都出現「38號」，讓他忍不住哀嘆「看來還是要乖乖認命回公司搬磚了」。

驚人巧合引起網友熱議，「老天要你包38號，你不得不包」、「這太坑了」、「第二區有3組都是6」、「電腦選號一定不會中啦」、「還好原PO不是女生，不然懷疑店員在暗諷」、「 這800塊你已經輸囉」、「電腦選號還是分開來買比較好」。

從原PO分享的照片中可見，這張彩券的開獎日期是8月16日，而威力彩於8月16日晚間開出當期中獎數字，第一區為02、14、16、24、27、29，第二區的數字則是07。不少網友也紛紛留言安慰說，還好還是有中獎，沒有全槓龜，雖然只中200元。

上一期前天開獎的威力彩，17.5億的頭獎確定未送出，但貳獎則有2注中獎，各可獲得1679萬8386元的獎金。而下期威力彩的頭獎上看21.5億元，明天開獎。