威力彩連槓41期，今晚將再次開獎，預估頭獎累積獎金將達27億元，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布今日最幸運生肖前五名，屬兔、羊、蛇、豬、狗的人今天運勢特別旺，特別是第一名的屬狗人財運順遂，不妨買張威力彩試試手氣，有機會將頭獎抱回家。

▍第五名：生肖兔

屬兔人今天精神抖擻，上進努力，願意花更多時間在工作、學業上，也因此得到大家的欣賞和讚揚，相信你的付出會得到豐厚回報。建議有時間的話可以和好友聯繫，可以提升運勢又能增進友誼。

▍第四名：生肖羊

屬羊人偏財運不錯，有意外之財降臨，例如買股票或彩券將有收穫，但要見好就收不可貪心。事業方面，過去的努力在今天易得到上司和同事的認可，繼續加油。另外吃喝玩樂的運氣不錯，有機會被朋友邀請，不要隨便拒絕。

▍第三名：生肖蛇

屬蛇人付出就有收穫的一天，成就感增強，長官交代的任務都能順利完成，獲得肯定，前途一片光明。人際關係良好，和身邊的人建立起融洽的關係，對你以後發展十分有益。

▍第二名：生肖豬

屬豬人今天才思敏捷、精力充沛，工作中能訂立新的計劃，並滿懷信心地執行，受到長官的表揚，而且貴人運旺盛，適合與人洽談合作，你落落大方的表現，將留給對方穩重可信的印象，獲利豐厚。

▍第一名：生肖狗

屬狗人財運旺盛的一天，適合投資理財、一切與金錢有關的活動。上班族業績突出，有望獲得額外獎金，經商人士可談下重量級專案，賺得荷包鼓鼓。桃花旺盛，單身者有機會遇到有緣人，展開一段戀情；有伴侶者彼此互敬互愛，感情甜蜜。

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