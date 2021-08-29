富邦悍將下半季一勝難求，開季4場比賽更僅得到6分，團隊打擊率不到2成，各項打擊數據都在各隊敬陪末座，打擊教練鍾承祐也坦言這幾場球隊打擊確實悶了一點，「但遇到了就是要想辦法去調整。」

富邦在復賽後打擊狀況有回穩跡象，沒想到來到下半季，團隊打擊「當機」，不僅全壘打是5隊唯一未開張的，前4場比賽更只得到6分，改寫隊史開季前4戰最低得分紀錄，團隊打擊率僅1成90，團隊24安、4打點都是各隊最少，卻吞下5隊最多的30次三振。

「沒有攻勢就沒有辦法作戰，得分機會就比較低，這幾場是有悶了一點。」球隊打擊無法串連，三振數又偏多，鍾承祐也只能苦笑，「因為復賽時打擊狀況還不錯，沒想到會這麼快低潮，但沒關係，遇到了，就是要想辦法去調整。」

事實上，富邦也有不少擊球都很確實，但就是運氣不佳進手套，鍾承祐說：「但我不想以這個為理由，因為輸球我們還是有很多可以檢討的空間，整個攻勢能更好，氣氛也能帶動起來，我想運勢會站在我們這邊多一點。」他表示，在一軍不會特別就打擊動作上去做更動，通常就是灌輸球員想法與觀念，

近期林哲瑄歸隊、葉竹軒的積極跑壘的態度都能夠感染整個球隊，鍾承祐認為，「如果有這樣拚勁企圖心、跑壘攻擊性的話，我想對下一棒都是很好的，把態度精神都拿出來。」