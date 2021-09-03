旅外投手加入後讓中職下半季充滿話題性，天母球場4日將上演「火球男」同場先發對決，統一獅隊推出胡智為迎戰味全龍「怪物新秀」徐若熙，這樣的先發組合也讓獅隊總教練林岳平直呼好看，「不需要刻意閃，有話題很好。」

8月29日胡智為初登場面對中信兄弟，先發用79球投6局，被打7支安打，包含挨曾頌恩陽春炮，共失掉2分。這次休5天再度先發，「餅總」認為，提早一天登板對他並無大礙，「他在國外也是投1休4，不會有太大問題，明天不會有投球限制，盡可能不要超過100球。」

明天胡智為將與徐若熙同場先發，而胡智為上半季就是先隨龍隊練球，並簽下自行培訓合約，也讓2人明天先發話題性十足，「總總」認為，這對中職來說是好事，「有話題很好，也不用刻意閃躲。」

不過近日獅隊先發投手出現較多狀況，古林睿煬手指破皮、飛利士手肘不適都下二軍調整，原本要拉上來先發的施子謙則是家中有事，臨時再叫上姚杰宏先發。

林岳平表示，古林睿煬預計下周三在二軍出賽，看他投球後的手指狀況，「若OK的話最快9月8日一軍先發。」但他強調，古林睿煬目前只能算是預備，還是要看姚杰宏5日先發的投球狀況而定。