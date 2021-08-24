本土疫情趨緩，振興經濟為下步重點，除了振興券從3倍加碼到5倍外，農委會今(24)日表示，今年農遊券面額絕對會比去年高，不過領取方式交由行政院統一規劃，確切方案也仍在規劃中，但是數字將「非常吉利」。

去年農遊券的發放面額每張250元，根據統計，去年共發放500萬張，使用率高達88.2％，核發12.5億元帶動產值超過45億元，效益高達4倍。

「今年的農遊券一定會讓大家買得開心」，農委會副主委陳添壽表示，今年配合五倍券，方式上會有所調整，農遊券配合五倍券就是「長胖長高」，雖然確切方案還在討論中，但面額絕對比去年高，數字也會很吉利。

陳添壽說，不只農遊券，各部會都會推出振興的票券，然而外界猜測，所謂數字「吉利」是否為588、888或1688？陳添壽語帶保留笑說「這我沒有說」，但過幾天應該就會有好答案，發放名額至少會有200萬人，因為假設面額提高，張數就會縮水，畢竟預算要控制好。

和去年不同的是，去年農遊券由輔導處推動，今年改由水保處主辦，由於水保局轄內有農村行程，是否基於疫情下民眾悶了好幾個月，今年是否會改推農村旅遊？陳添壽回應，去年農遊券有7成用於超市，跨區旅遊佔3成，消費據點多達2700個，有店家反映不單農村，更要普遍照顧業者，農村當中也有特色農產品銷售，希望能全方位照顧到農民。

陳添壽表示，農遊券的使用希望是多面向，例如五倍券可用於旅遊也能購買農產品，農遊券也是如此，部分店家也可能和去年一樣，針對振興票券自推加碼方案。

去年農遊券是民眾自行上網登記抽籤，和各部會票券相比，農遊券是中獎機率最高的，但考量面額增加導致張數減少，去年是透過各部會的網站抽籤發放，今年改為行政院統一規劃票券取得與發放方式，好達到流程簡化與便民目的，目前正由行政院唐鳳政委規劃中。