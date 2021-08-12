陽明海運（2609）董事會今（12）日通過上半年財報，每股大賺17.88元，不僅居貨櫃三雄之首，也登上運輸類股獲利王！

此前已公布半年報的運輸類股大咖，長榮（2603）每股賺15.03元，萬海（2615）每股賺15.19元，台驊投控（2636）每股賺16.75元。

陽明上半年營收1355.52億元，獲利590.52億元，雙創歷史新高，每股盈餘達17.88元；7月營收294.47億元，月增6.94％、年增140.34％，續創新高。

今年鑑於以美國為首的主要經濟體祭出大規模刺激方案，及全球疫苗加速接種，帶動經濟復甦；但因主要貨櫃港口受疫情管制、天候等多重影響，導致壅塞情況持續，嚴重影響貨櫃周轉率、船舶調度與船期延誤情況，船舶自然而然難以準時到港，導致供給（艙位）降低，加劇海運市場呈現供不應求狀況，反映在運價持續看漲。

由於營運量受全球缺工、缺櫃、船期延誤狀況影響，相較去年同期減少7％，惟市場需求動能仍強勁，陽明在盡最大可能配置公司所能運力與盡可能協調部分新船提前交付以滿足客戶需要之下，帶動整體貨運收入大幅成長。