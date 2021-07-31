大陸近期新冠肺炎疫情反彈，國務院聯防聯控機制今（31日）在北京召開記者會。國家衛健委發言人米鋒表示，由境外輸入引發的本土聚集性疫情已波及14個省份。自7月以來，中國累計新增達328例本土確診，接近此前5個月的總和。Delta變異株是目前主要傳播毒株，具有傳播速度快、體內複製快、轉陰時間長等特點，對防控工作提出更大挑戰。

對於南京疫情，疾控局一級巡視員賀青華指出有三個特點，一是由Delta變種病毒引發，傳播速度快、轉陰時間長；二是疫情發生於暑期，景區人員聚集；三是發生地是人口密集且流動量很大的國際機場。

賀青華稱，三大特點使南京疫情已向省內其他地市或省外擴散，且短期內仍有擴散風險。中國疾控中心研究員馮子健亦稱，初步判斷，張家界疫情中的首發病例，也與南京疫情相關，而傳至張家界的病例或者感染者又經旅游景點和大型演出活動感染了其他人，導致進一步傳播。由於傳播發生在人群密集和流動人口眾多的場所，疫情播散的風險還是比較高的，控制難度也比較大。

中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴進一步指出，由於中國現有防控措施實施到位，疫苗接種到位，疫情沒有大規模暴發的現實環境。臨床試驗數據顯示，全球任何一款新冠病毒疫苗，都不能百分之百預防感染，但總的判斷，目前各種變異病毒仍然在疫苗的控制範圍內，中國去年以來採取的防控措施也仍然行之有效。