大陸自機場清潔人員確診後，社區爆發印度變異株（Delta）疫情，江蘇暫停了國內航班、關閉陸路樞紐等，而北京也祭出禁足令。對於大陸的情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，當地看起來是零星個案，但是管制的強度，似乎也到了社區感染的強度，值得觀察。

公衛學者范僑芸日前在台大公衛學院新冠肺炎說明會上指出，大陸自祿口機場清潔人員感染Delta後，南京、揚州都發生群聚，江蘇因此封城，暫停國內航班、關閉陸路樞紐等。因確診者曾至張家界，當地150萬居民被封鎖，另北京8月展開禁足令，進京需有2日內陰性證明。台大公衛學院教授陳秀熙也形容，大陸Delta疫情對全球的流行是很大的威脅。

今日陳時中表示，大陸報告的數字而言，還是低度傳染，當地有14億人口，爆出來的個案則是數十個，數字是零星的。然而當地的管制仍很嚴格的，是不是因此避免了疫情擴大，還需要觀察。

不過陳時中也說，大陸看起來只有零星個案，但是管制的強度，似乎也到社區感染的強度，值得觀察。至於大陸對世界的影響如何，他表示，目前邊境也沒有全開，不過大陸會有台商往來 ，需要提高警覺，密切注意。