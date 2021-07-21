知名電玩實況主Sandy珊迪臉蛋甜美、身材火辣，時常在YouTube頻道分享遊戲實況、動漫、轉蛋、開箱及日常生活等，吸引28萬網友訂閱。但她昨（20日）無預警發出聲明，表示多年前視訊鏡頭遭駭，導致私生活被偷拍流出，全案目前進入司法程序。

Sandy20日晚間在臉書粉專、IG同步貼出所屬經紀公司「歐氣滿滿娛樂有限公司」聲明書，提及旗下藝人Sandy珊迪（許芸珊）的視訊鏡頭多年前被駭客入侵，私生活慘遭違法偷拍，且有不肖人士上傳、轉發這些影片，目前全案已委託律師團隊全權處理，不再對外說明。聲明同時強調，「請大家切勿轉發，轉傳者將觸犯刑事罪責。Sandy現在心情確實有受到影響，謝謝大家的關心，但同時也請給她一點調適的空間跟時間。」

Sandy人紅是非多，三年前她曾在臉書粉專表示，有人惡意擷取女實況主走光的影片，並創立「深夜〆福利」YouTube頻道供網友點閱，累積二、三十萬以上的觀看次數，受害者除了她還有很多女性實況主，Sandy相當不滿，在臉書呼籲：「大半夜很生氣！希望大家能一起檢舉這個頻道！這個youtube頻道到處擷取各個女實況主不小心走漏片段上傳，很多都是不知情的情況！這種下流的頻道請大家幫忙檢舉掉！」卻被部分網友吐槽，認為女實況主穿得少才是亂源、怎麼不去要求謎片網站下架等，Sandy馬上火大反擊：「標準檢討受害者之正義魔人出現（笑），所以你的意思是不小心、不知情狀況下走光，還被放到網路上是活該，不能有任何對抗的手段？這到底什麼觀念？而且你有詳讀YouTube頻道規定嗎？這種影片（偷截取等等）本來就不能在YouTube，被發現了本來就要檢舉。你是第一個，也不會是最後一個檢討受害者、說風涼話的人，我不會刪留言，也不會再回覆，讓大家看看網路上各種『言論』吧！」並歡迎這些不同意的網友退讚退訂閱。

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