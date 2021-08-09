台中市西屯路與遊園北路口，9日上午發生機車擦撞後，女騎士倒地遭自小客車輾過左手的車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區9日上午8時許正是上班尖峰時間，西屯路與遊園北路口發生兩輛機車擦撞，騎士倒地後，一輛自小客車剛好行經，輾過女騎士的左手，警消獲報到場，緊急將女騎士送醫救治，警方初判肇因，疑騎機車的女騎機車與自小客車未保持行車安全距離，確切肇禍原因與責任，還要進一步調查釐清。

周一上午很多人趕著上班，西屯路與遊園北路口車流眾多，50歲黃姓女騎士從龍井區騎機車沿著遊園北路往西屯區行駛，同時間29歲陳姓男騎士騎機車一樣沿遊園北路往西屯區行駛，黃女疑未保持行車女全距離，造成前車頭與陳男後車尾碰撞，兩輛機車倒地。

警方調查，兩輛機車碰撞後，38歲林姓男子駕駛自小客車行經時，疑未保持行車安全距離，輾過黃姓女騎士的左手，造成黃女左手肘受傷，警消到場火速將黃女送往醫院救治。

這場車禍本來因兩部機車前車頭與後車尾碰撞車禍，因行經的自小客車壓到倒地女騎士，造成黃女受傷，警方初判肇因，疑黃女騎機車未保持行車安全距離，自小客車也未保持行車安全距離，進一步針對交通事故釐清肇禍原因與責任。