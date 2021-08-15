台中市一名婦人上午至南屯菜市場買完菜後即返家，晚間要將車停回車庫，發現機車不見蹤影，直覺機車遭竊報警，員警安撫其情緒，也陪同重返停放地點，員警再三詢問婦人最後停放位置、時間，分析調閱機車行徑路線，確認機車無行駛的記錄，初步研判機車仍在附近。沒想到在距離300公尺服飾店門口發現機車，婦人猛然想起曾在途中繞去服飾店取貨，最後步行回家，搞了大烏龍。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、吳昂展日前接獲楊姓婦人報案稱機車遭竊，婦人表示當日到南屯市場買完菜，就將機車騎回南屯區五權西路自家騎樓，當晚想要將車牽回屋內停放，遍尋不著機車。

婦人與家人再三確認無人使用時，心裡萌生遭人竊取機車的念頭，情急之下，趕緊向警察報案。

員警再三詢問婦人最後停放位置、時間，分析調閱機車行徑路線，確認機車無行駛的記錄，初步研判機車仍在附近。

隨即陪同婦人於周邊步行尋找，果不其然在距離婦人所述機車停放位置300公尺處發現機車。

看到機車的瞬間，婦人開心到跳起來，回憶起自己騎車返家途中，有先繞去服飾店拿東西，因為物品太多，騎車不方便載送，就直接步行返家。婦人自嘲搞了一個大烏龍，失而復得的感覺真好，一再感謝員警的幫忙。

南屯派出所所長江松泳提醒民眾重要物品要隨身保管、多加留意，避免因一時疏忽而造成損失；若遇有遭竊情事，可立即撥打110報案專線，尋求警察協助。