台北市長柯文哲昨稱牛隻吃萊劑會代謝，進口時符合國家標準即可，被解讀為同意進口萊牛，更有議員建議柯「反對美豬公投」。柯對此直言，此爭議明明可用科學解決，只要進口的豬牛都標示是否餵過萊劑即可，不解民進黨為何故意挑起爭端，企圖鞏固支持者，「可是政治不是這樣搞的，我們要讓國家團結，不是讓國家分裂」。

對於國內爆發萊牛、萊豬爭議，甚至有民眾發起反對美豬公投，柯直言，這件事他要譴責民進黨，因為不管萊豬、萊牛，此爭議都可用科學解決，因此他才提出「源頭管理、明白標示」2原則。

柯說， 萊克多巴胺在所有瘦肉精中並非最便宜的，但卻是代謝最快的，4小時內血液濃度就會降一半，因此停藥後藥劑濃度將逐漸降低，重點是進口國有無權利要求出口國，在屠宰前3天停藥，「這可以阿，為什麼不行，我是購買者啊，可以在契約內要求。」

柯近一步指出，在要求停藥3天的條件之下，當豬、牛進到台灣，只要標示「是否餵過萊劑」即可，民眾要買不買就拉倒，整個爭議就解決了。他當時以醫生、科學家的身份建議行政院這樣做，結果就遇到冠軍牛肉麵梗圖事件。

話鋒一轉，柯痛批，此事彰顯他當前台灣政治的反感，用理性、務實、科學即可將問題解決，「我就不曉得為何民進黨要故意挑起爭端，讓大家在亂，然後再搞一個公投，其實這些都不需要」，其實他也了解就是要搞、製造爭端，鞏固支持者的心態，但政治不是這樣搞的，我們要讓國家團結、而不要分裂。