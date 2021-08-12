影壇「永遠的小倩」王祖賢雖然在2004年宣布息影，但她美麗倩影仍讓影迷難以忘懷，現在定居加拿大專心修習佛法的王祖賢，雖然鮮少對外露面，但她一舉一動都備受矚目，王祖賢就在網曝光一張近照，身穿熱褲的王祖賢，大方解放一雙細長美腿，54歲狀態相當不科學。

照片中，王祖賢身穿白色薄長袖上衣、藍色短褲，手拿草帽的她，恰好遮住腹部，王祖賢拍照姿勢超時尚，但最吸睛的莫過於，她的一雙美腿被看光，又細又長超不科學，搭配王祖賢一頭烏黑長髮，讓她整個人狂飄仙氣。

王祖賢顏值和身材超凍齡，絕佳狀態讓她完全看不出已54歲，網友也紛紛讚：「美腿」、「女神啊」、「姊姊太美」、「女神身材皮膚還是保養得那麼靓」，還有人好奇「頭髮是怎麼保養的」，留言滿是好評。

54歲王祖賢是在就讀國光藝校時被發掘，她以高挑身材和清新脫俗美貌打開知名度，還因此擁有「亞洲第一美女」的稱號，王祖賢接著陸續拍電影《東方不敗II:風雲再起》、《芳草碧連天》、《摩登如來神掌》等戲，尤其以《倩女幽魂》中飾演「聶小倩」一角，讓她再攀演藝事業高峰，王祖賢的古裝扮相絕美、清新脫俗，還讓她被封為「最美女鬼」，不過王祖賢在2004年拍完電影《美麗上海》後就宣布息影，並旅居加拿大潛心修佛，也讓外界都很懷念王祖賢的仙氣美貌。