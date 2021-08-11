去年大陸網紅周揚青揭露與亞洲舞王羅志祥（小豬）交往9年真相，因指控對方愛玩多人運動，讓羅志祥形象盪到谷底，至今仍節目工作全無。無獨有偶，30歲大陸男星霍尊過去以〈卷珠簾〉一曲走紅，近日也遭交往9年女友陳露發長文，控訴兩人在一起9年，自己陪霍尊從默默無聞到出名，近年對方態度大轉消失，私下還交了不少砲友，讓陳露直言終於看清，而霍尊暫無回應，不知真偽。

霍尊9年前曾參加真人秀節目《聲動亞洲》獲得亞洲賽區三強，之後他陸續出片、舉行演唱會，2014年以〈卷珠簾〉在《中國好歌曲》中奪得2014年度好歌曲桂冠，2年前則入選音樂領域「富比士中國(大陸)30位30歲以下精英榜」，前途看漲。8日國家二級舞蹈演員出身的陳露公開兩人親密照片，當時外界以為是要認戀，但霍尊沒公開回應，1天後，陳露進一步發表長文，還原兩人交往9年始末，證實已經「被分手」。

陳露指霍尊私下約砲。（圖／翻攝自遊夢島陳露微博）

陳露說，2012年第一眼見到霍尊就對他一見鍾情，兩人隨即展開交往，談著看星星、騎車的簡單戀愛，陳露離開藝術院團自己開了工作室，只為讓霍尊壓力不用這麼大，當時兩人論及婚嫁，甚至還想好未來孩子的小名，但一切都從2017年被卓偉拍到約會照片變了調，「當時他（霍尊）只是跟我說，妳把所有跟我有關的微博都刪乾淨吧，互相取關(取消關注)」。

陳露說，那刻她突然發現自己不認識眼前這個男人，9年來她為了扶持男方工作，自己穿著淘寶上的便宜貨，卻努力讓霍尊穿最好的衣服和鞋子，去年兩人本來說好要買房子定下來，最後不了了之，霍尊也沒求婚，陳露才從朋友口中得知，當時霍尊猛跟朋友抱怨，還計畫要怎麼做才能讓陳露自己提分手，私下更稱：「我今時今日的社會地位還跟她在一起，對她就是一種恩賜了」。

霍尊父親力挺兒子。（圖／翻攝自歌者風火微博）

去年9月陳露和霍尊開始漸行漸遠，陳露後來才知兩人分手不到一個月，她幫他找的住所已經住進新的女主人，「而那些霍先生的約X對象，也都認為自己是他的女朋友」，直到陳露看到共同朋友分享的霍尊聊天紀錄，她才明白這男人變了，她去找霍尊對質，對方只冷回：「開個價」，讓她心死，決定公開一切。而對此，霍尊本人暫時沒回應，其父親歌手「火風」發文澄清：「尊兒是個善良的孩子」，〈卷珠簾〉製作人田汨則指女方說謊，真相有待當事人出面釐清。