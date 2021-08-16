技嘉(2376)第二季財報繳出漂亮成績，毛利率、營益率及淨利率較上季和去年同期都同步呈「三率三升」。上半年技嘉EPS高達9.51元，但外資對於這樣成績似乎「求好心切」認為2Q的營業費用太高，導致獲利未如法人預期。歐系外資給予「表現不如大盤」目標價82元。

外資認為缺料問題會限縮技嘉短期的營收，尤其是在伺服器的業務上；此外，繪圖卡的價格在2Q已達高峰，未來同樣有缺料影響營收的衝擊。

技嘉第二季營收317.87億元，創歷史新高，年增2.03%，毛利率26.73%，季增2.64個百分點、年增9.9 個百分點，營益率11.96%，季增0.58個百分點、年增6.68個百分點，稅後純益32.87億元，季增19.14%、年增181.79%，淨利率10.34%，季增0.61個百分點、年增4.76個百分點，EPS為5.17元。

累計技嘉今年上半年營收601.54億元，年增57.7%，毛利率25.49%，年增8.94 個百分點，營益率11.68%，年增7.02個百分點，稅後純益60.46億元，年增227.2%，淨利率10.05%，年增5.21個百分點，同樣為三率三升，每股賺9.51元。法人估今年技嘉全年EPS上看17元。

由於日前傳出技嘉遭駭客攻擊，公司已宣布實施庫藏股，買回3000張庫藏股，買回期限自8月9日至10月8日，買回區間為75-130 元，若公司股價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行，預定買回股份則占已發行股份約0.47%。