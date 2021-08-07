性感女神鍾麗緹和2任前夫育有3個寶貝女兒，每一個都遺傳到她的良好基因，擁有混血基因及姣好身材的23歲大女兒張敏鈞（Yasmine），常在Instagram曬出各種養眼的性感火辣照，近來一張半裸遮胸的躺床照，讓網友看的是血脈賁張。

張敏鈞近來在Instagram曬出照片，寫道：「Excited for the weekend」，只見她疑似半裸躺在床上，上半身僅用棉被遮掩，不過仍無法掩藏她的姣好身材，一對傲人北半球及深邃事業線若隱若現，讓人看了充滿無限遐想，而她用右手托著頭，開懷大笑的自然神情，有著幾分母親鍾麗緹的影子。

張敏鈞之前在社群網站宣傳環保洗衣粉，當時她僅穿著浴袍入鏡，只見兩側衣服微微滑落，除了露出香肩及雪白肌膚，更能清楚看得出來沒穿內衣，不僅胸前白嫩春光外洩之外，渾圓側乳更是一覽無遺，火辣身材頓時成為所有人關注焦點，美艷程度完全不輸給母親，讓不少人驚呼「這真是外國人和咱們不一樣，太開放了」。

張敏鈞是鍾麗緹與外籍男友Glen Ross所生，未婚前便已經懷上她，這段婚姻僅維持4年就宣告結束，目前人在加拿大生活的她，除了常在社群網站分享性感辣照，也會曬出滑雪、爬山等生活日常照，除了遺傳母親基因外型亮眼之外，擁有一副好歌喉的她還會創作，讓不少人敲碗希望她能夠出道，母女倆能一起闖蕩演藝圈。