33歲大陸女星趙麗穎4月和男星馮紹峰閃電離婚，恢復單身的她把重心放在工作上，近來受邀演出歌手張杰的新歌MV，難得換上學生制服，滿滿少女感，完全沒有違和感，許多網友看了狂讚「根本女高中生」。

趙麗穎近期受邀出演張杰新歌〈值得更好的〉MV，和張杰、魏大勛上演校園青春故事，難得穿回學生制服，趙麗穎工作室也PO出一系列MV造型照，只見她披著一頭長髮，穿上學院風襯衫搭配百褶短裙，展現纖細腰身和修長美腿，整個人青春洋溢。

趙麗穎穿上高中制服，毫無違和感。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎被讚少女感太狂。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎學生造型曝光後，逆齡童顏引來網友直誇「這少女感絕了」、「她現在去拍一部校園青春偶像劇也毫不違和」、「放學可以邀請學姐約個會嗎」、「漂亮學姐誰不愛呢」、「這一定是校花等級了」、「完全逆生長」、「學姐好甜啊」。

趙麗穎宣布和馮紹峰和平離婚後，常被誇狀態更好了，日前傳出有高富男子對她展開熱烈追求，對方愛屋及烏，表示願意接受趙麗穎的孩子，可趙麗穎現在一心只想工作，目前還無心談感情。