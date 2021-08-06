日本大型女子偶像團體「AKB48」成員每年都有增減，但仍創造出許多人氣女星，其中在團體中有14年資歷的柏木由紀，不久前驚傳罹患罕見疾病「脊髓空洞症」，6月手術成功後身體逐漸康復；柏木由紀康復後也趕上宣傳30歲紀念寫真集，大膽露南半球，蛻變得更有女人味。

30歲的柏木由紀14年前就加入AKB48，在團體中相當有人氣，憑著甜美外貌和性感身材獲得高人氣，至今仍是整個AKB48代表偶像之一；不久前經紀公司無預警宣布柏木由紀罹患罕見疾病「脊髓空洞症」的消息，她在6月底入院接受手術治療，出院後也在個人YouTube頻道分享手術經驗，康復好也面露好氣色，更在醫師叮囑下懂得「抱持目標，保持好心情」。

而今年滿30歲的柏木由紀，也推出紀念寫真集《Experience》，在手術成功後她也趕上宣傳寫真集，裡面除了集結14年來她在AKB48的回憶，還有各種清涼養眼美照；無論是性感泳裝，或是大膽露出南半球，30歲身材還是像當年一樣白皙稚嫩。

柏木由紀罹患的「脊髓空洞症」，是10萬人中才會出現一例的罕見疾病，所幸在接受多次檢查，歷經7小時脊髓腫瘤手術，才得以恢復當平凡的正常人。