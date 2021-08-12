新冠肺炎重創我國求職市場，為鼓勵青年就業，勞動部近日再祭出「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，只要未投保勞保、軍保或公保社會保險，或是投保級距在2萬3100元以下的20歲至29歲以下青年，並為今年應屆畢業或去年的畢業役男，登錄台灣就業通即享2000元獎勵，若符合條件，之後每月還可領1萬元尋職津貼，若合併「青年就業獎勵計畫」，最高可領4萬2000元。

為鼓勵青年強化求職準備，協助青年在積極尋職的過程中減輕經濟壓力，勞動部擬從就業安定基金編列32億元提供10萬元應屆畢業青年尋職津貼。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，預估今年畢業青年有27萬人，扣除8萬就學考試服役等、1萬人投保公保或農保等，估計有18萬名青年需要協助，透過青年就業尋職津貼、就業獎勵等預估協助15.5萬名青年，職訓課程預計協助2.5萬青年。

勞動部勞動力發展署署就業服務組組長陳世昌說，只要青年登錄台灣就業通並完成心理測驗評量、數位學習平台促進課程即可享有2000元獎勵，若在登錄後的第1天至30天，並有2次求職紀錄、就業輔導活動等才可領1萬元尋職津貼；而30至60天及60天至90天內則至少分別要有3次求職紀錄、1次公立就業服務機構推介及4次求職紀錄、1次公立就業服務機構推介才能領後續的獎勵。

陳世昌說，如果使用尋職津貼的青年，後續若符合如青年就業獎勵計畫、安穩僱用等計劃，也可請領就業獎勵，如在9月30日前就業，合併尋職津貼就高可領取4萬2000元獎勵。

陳世昌說，會在此時推動計劃是因為過去青年習於尋職的服務業，受到新冠肺炎衝擊大，雖然7月的求供倍數比6月好一點的，但相較於5月以前，還未達正常水位，過去沒有財務累積的青年，是否能繼續等下去，也要有所考量才會推動此計劃。

勞動部提醒，應屆畢業青年尋職津貼8月16日起開放登記，有意願登記的青年可洽台灣就業通。