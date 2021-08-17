桃園市青年事務局推動「一日職人，未來大神—職場體驗計畫」，與全台30間企業品牌合作舉辦25場次職場體驗課程，開放超過600個名額給桃園大專青年參與，包含傳播媒體類、創新設計類、智慧科技類及微型創業類等八大創新產業，期盼產官學合作，讓學員在職場實務中一窺產業全貌。

今年體驗課程於9月至11月展開，有到Xpark體驗「一日水族館飼育員及行銷導覽專員」，除了近距離貼近館內海生動物外，並適時引導遊客動線；也可選擇到新媒體「粼光影像實驗室」及「TEEPR 叭啦叭啦研究室」體驗「一日動態影像攝影師及YouTuber」認識自媒體產業，學習影片製成到產出，加上內容行銷吸引大眾目光。

除了25場職場體驗課程，青年局也規畫「數位影像工作者體驗營」，邀請桃園在地設計、行銷、企管及多媒體互動相關大專院校科系學生，一起體驗影像製作工作室的職場生活秘辛。

凡就讀桃園市大專院校學生或設籍於桃園市大專院校學生皆可報名參加一日職人體驗活動，詳細內容可上桃園市青年事務局FB粉絲專頁及「一日職人未來大神」粉絲專頁。