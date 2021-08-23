美國加州日前發生一起離奇的家庭命案，一對夫妻帶著孩子與愛犬一同出門去爬山後就沒了消息，後來被人發現一家三口與狗狗一同陳屍在一條登山步道上，但他們的身上都沒有任何外傷，讓人感到匪夷所思。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國加州的45歲男子喬納森（Jonathan Gerrish），本月16日帶著31歲的韓裔妻子艾倫（Ellen Chung），與他們1歲大的女兒及愛犬Oksi，出門前往塞拉國家森林公園（Sierra National Forest）健行爬山，之後就人間蒸發，家人怎樣都連絡不到他們，只好趕緊通報警方協助搜尋。

但警方經過一日的搜索都沒看到他們「一家四口」的蹤跡，直到17日才被人發現他們一家的屍體倒臥在美熹德河（Merced River）南方支流、一處俗稱「惡魔峽谷」（Devil's Gulch）的登山步道上，雖距離優勝美地國家公園（Yosemite National Park）並不遠，卻還是隔日才被發現，讓家人傷心欲絕。

警方表示，死者身上並沒有發現任何槍傷或是被鈍器所攻擊的傷痕，現場也沒有留遺書或是被人蓄意謀殺的證據，但他們不排除遭響尾蛇咬傷的可能，或是誤食有毒藻類，以及吸入附近礦坑所排放出來的毒氣。

另外，美國國家森林局（USFS）也表示，美熹德河附近發現不少有毒藻類，他們曾呼籲民眾千萬別在此涉水、游泳或是讓寵物飲水。而當天救難人員抵達現場時，他們也擔心吸入附近礦坑所釋放出的一氧化碳，因此先進行有毒物質的環境處理才能搬運遺體，之後他們也會將遺體做毒物檢測來釐清確切的死因。