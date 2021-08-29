美軍從阿富汗倉皇撤退，當外界以「西貢時刻」形容時，美國副總統賀錦麗此時卻出訪越南，對此，政治大學國際關係研究中心美歐研究所研究員嚴震生表示，當外界都把美軍撤出阿富汗跟越戰時美軍撤退越南類比，賀錦麗這時候訪問越南很難看，不過還好賀錦麗是去河內，而非昔稱西貢的胡志明市。

賀錦麗25日在越南展開其東南亞訪問的後半段行程，與越南領導高層見面。賀錦麗此次出訪，旨在深化美國與東南亞和印太盟友的夥伴關係，挑戰大陸在區域日益擴張的安全和經濟影響力。專家分析，雖然越南意圖藉賀錦麗來訪，把與美國的外交層級拉抬到戰略夥伴地位，但恐將觸怒北京。

對於賀錦麗訪越南，據港媒《中評網》28日報導，嚴震生接受採訪時表示，賀錦麗此次出訪東南亞去越南是有指標性，越南因和大陸有南海領土爭議，因此會希望美國能站在這一邊，而賀錦麗也承諾將捐贈疫苗給越南，除幫助控制疫情外，也可進一步拉攏越南。

嚴震生觀察到，賀錦麗訪問越南時，當被問到美軍撤離阿富汗時，表情似乎有點尷尬，他認為，「當美國失去威信的時候，這樣的外交呈現確實有些不恰當」。