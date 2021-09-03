中國國務委員兼外長王毅今與伊朗新任外交部長阿卜杜拉希揚通電話，就阿富汗局勢及雙邊關係交換意見，王毅表示，希望阿富汗塔利班新政府，能夠體現開放包容，與恐怖組織徹底切割，同各國特別是鄰國建立和發展良好關係，中伊需要加強溝通協調，為阿富汗實現平穩過渡及和平重建發揮建設性作用。

據中國外交部，王毅表示，美國雖從阿富汗撤出，但對阿富汗和平重建負有不可推卸的責任，不應試圖借助各種手段，給阿富汗制造新的難題，更不應引發新的動蕩並損及周邊鄰國的正當權益。

王毅又說，美方聲稱從阿富汗撤軍是為了集中力量對付中國和俄羅斯，這既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出企圖在世界上繼續推行強權政治的本質。美國如果不能真正汲取應有教訓，徹底改弦更張，就勢必在阿富汗犯錯誤之後犯下更大的錯誤，從在阿富汗的失敗走向更大的失敗。

阿卜杜拉希揚強調，伊朗新政府奉行「亞洲優先」外交政策，中國是主要合作對象；王毅強調，中方願與伊朗繼續共同反對單邊主義、霸凌主義，支持伊朗反對霸權、捍衛自身合法權益。