中國外交部發言人趙立堅9日主持例行記者會表示，香港警方對公然對抗法律的支聯會有關成員實行逮捕，是堅定捍衛《香港國安法》權威、保障香港長治久安的合法、正義、必要之舉，有關事實清晰，無可指責。中方對個別西方政客公然汙蔑詆毀香港警方的正當執法行為，表示強烈不滿和堅決反對。

記者提問，中方就美國國務卿布林肯、英國外交大臣拉布對於香港警方依法逮捕「反中亂港組織」支聯會有關成員及對《香港國安法》「說三道四」，有何評論。

趙立堅指出，香港是法治社會，有法必依，違法必究是法治的基本原則，任何人都不能打著民主自由的幌子粉飾自己的違法行為，任何人觸犯《香港國安法》和其他香港法律，都必須接受法律的制裁。《香港國安法》實施以來，國家安全得到維護，香港社會重回正軌，法治正義得到伸張。

趙立堅稱，廣大香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由，在更加安全的環境中得到了更好的保障。任何對《香港國安法》的攻擊抹黑，都改變不了這一客觀事實，也阻擋不了香港由亂轉治，由治及興的大勢。

他再次強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中方堅決反對任何外部勢力利用有關司法個案詆毀香港法治，干涉中國內政，任何為「反中亂港分子」撐腰、張目的企圖和行徑，都必將遭到可恥的失敗。