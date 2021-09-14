香港航空今日一班編號HX246的飛上海的航機，飛行途中接獲炸彈恐嚇，需要緊急折返香港機場。民航資訊網站亦顯示，客機在浙江溫州附近上空掉頭折返，引發網友猜測。根據機管局網站顯示，原定下午1時啓程的航班HX246，延至晚上8時48分起飛，延誤超過7小時。

機管局下午約2時接報，有人報稱，香港航空由香港前往上海浦東航班HX246上有炸彈，當局隨即通知警方及航空公司；航班折返香港並已於下午4時33分安全降落；機場運作不受影響。

這次事件是繼上周六（11日）國泰航空飛北京航班發生「詐彈」驚魂後，一周連續第二次有航班收到炸彈恐嚇。

港航說，航班編號HX246由香港前往上海浦東，下午2時06分起飛，載有56名乘客及機組人員，30分鐘後接獲地面通知，機上有懷疑構成威脅飛安全的情況，航班要折返，於4時許降落香港機場，經徹底檢查後，航班於晚上8時48分再飛往上海。

警方將案件列為「炸彈嚇詐案」，由機場警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時未有人被捕。警方強調，炸彈嚇詐是一項嚴重罪行，一經簡易程序被定罪，最高可被判處罰款5萬港元及監禁3年；如經循公訴程序被定罪，則最高可被判處罰款15萬港元及監禁5年。