中國駐英國大使館微信公眾號15日消息，中國駐英國使館發言人就英國議會禁止中國大使赴英國議會參加活動一事，以「答記者問」形式回應指出，英國議會這一決定反映了英方一些人的狹隘心理，是短視之舉、魯莽之舉、懦夫之舉。予以鄙視和強烈譴責。

記者問：據報導，英國議會上下兩院議長作出決定，不同意議會跨黨派中國小組於9月15日在議會大廈舉辦有中國大使參加的活動，禁止中國大使參加在英國議會舉辦的活動，原因是中方此前制裁了7名英國議員。對此有何評論？

使館發言人回應，英國議會這一決定反映了英方一些人的狹隘心理，是短視之舉、魯莽之舉、懦夫之舉。予以鄙視和強烈譴責。

中使館指出，中方今年3月對英國個別反華議員實施的制裁，是針對有關議員惡意傳播涉疆謊言和虛假資訊、英方藉口涉疆問題單方面制裁中方人員和機構作出的必要反應，完全正當合理。在涉及中國核心利益的問題上，中方從來堅決反制，絕不姑息。「我們的立場堅定不移，豈是英方此類雕蟲小技所能撼動？」

中使館強調，英國議會不顧中英兩國人民根本利益和國際禮儀，以禁止中國大使應邀赴議會參加活動作為報復，這一做法是完全錯誤的，也是註定要失敗的。「我們奉勸英國議會一些人收起這套政治把戲，否則只能是搬起石頭砸自己的腳。」