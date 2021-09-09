據《美聯社》等媒體報導，位於中東的美國海軍第5艦隊8日宣布，為因應與伊朗持續多年的緊張關係與海上攻擊事件不斷，將成立涵蓋空中無人機、水面無人艦與水下無人載具的特遣部隊；除驗證無人系統作戰概念外，還有加速中東地區無人載具的作戰使用，並因應伊朗可能發動的攻擊事件。

美海軍官員不願說明將有哪些無人系統，將進駐美軍在波灣島國巴林的司令部；但其承諾，在接下來的數個月內，美軍無人載台將在關乎全球能源供應與航運的重要咽喉要道中，發揮能力以維持航行自由與安全。

不過，報導披露，第5艦隊新成立的第59特遣部隊，所使用的無人系統部分來自4月還在太平洋艦隊進行演習測試的載具。當時，演習出動的無人系統包括超續航力的空中監視無人機、海鷹號無人艦、海獵人無人艦，以及外型與魚雷類似的小型水下無人載具。

第5艦隊司令庫柏((Brad Cooper)證實，「我們希望能在該海域上空、水面與水下部署更多無人載具系統，我們期待更多人能關注發生在該區域的事情」。

報導指出，第5艦隊轄區涵蓋波斯灣的狹窄河口─荷莫茲海峽，全球20%的石油都會行經此一海峽。由荷莫茲海峽行經阿曼灣、亞丁灣與曼德海峽，則可通過紅海與埃及的蘇伊士運河連結，進而溝通中東與地中海世界。

對第5艦隊的執勤範圍涵蓋淺水區、鹹水區，加上夏季溫度甚至可高達攝氏45度，溼度又高，這樣的作戰環境對於載人船艦而言特別艱難，更不用說遠航的船隻。

因此，庫柏認為，「這種環境非常適合進行無人載具的試驗並加速軍方無人系統的腳步；如果新系統可以在這裡作戰，就能適應在其他地方的作戰，甚至可以擴展至其他艦隊」。然而，這樣將讓中東地區成為美軍的無人載台大實驗室。

此外，無人載具前往中東地區，也與該地區近年來不斷發生的海上攻擊事件有關。不論是葉門「青年軍」在此部署裝有炸彈的無人機或水雷，造成葉門船艦的損傷，或是油輪在阿拉伯聯合大公國與荷莫茲海峽一帶遭伊朗部隊扣押，皆影響該水道的航行安全。

甚至，行經該區域的船艦三不五時還會碰到可疑的爆炸攻擊，這類事件發生在西方企業所有的油輪、與以色列有關係的船隻與伊朗船艦。自2018年時任美國總統的川普拍板片面撤出伊朗核協議後，類似的攻擊已成為整個區域廣泛的影子戰爭一部分。在情勢最緊張的階段，伊朗甚至擊落1架美國無人機。

儘管現任總統拜登表態願意重新加入核協議，但由於伊朗新總統態度強硬，導致相關談判陷入僵局，從而讓伊朗發動進一步攻擊的可能性大增。同樣地，以色列也被懷疑針對伊朗航運與核計畫發動攻擊。對此，庫柏表示「已掌握伊朗的動態，會做好因應準備」。

不過，伊朗方面卻沒有針對美海軍成立無人特遣隊發表回應。伊朗本身已有無人機機隊，過去也曾發布無人機飛越美國航艦的影片。美軍更指控7月發生的阿曼海域攻擊事件，受攻擊船隻上採檢到的碎片與伊朗使用的無人機相吻合。