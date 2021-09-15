行政院公共工程委員會14日到南屯區黎新（公93）公園，以及西、南區國光路及五權路地下道進行第21屆金質獎實地評審。（盧金足攝）

行政院公共工程委員會14日到南屯區黎新（公93）公園，以及西、南區國光路及五權路地下道進行第21屆金質獎實地評審，台中市府由副市長黃國榮親自率隊受評，期盼為台中市公共工程爭取最高殊榮肯定。

建設局長陳大田指出，建設局今年有兩案參與金質獎實地評審，分別為「全國水環境改善計畫─公93水環境教育主題園區計畫第二期工程」與「台中都會區鐵路高架捷運化沿線5處（圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路）地下道填平工程-第二標（國光路、五權路）」(國光路及五權路地下道填平工程)。

公93二期工程是將位於公園內的黎明水資源回收中心汙水處理廠中，早期廢置的氧化渠道納入公園景觀環境更新，轉化荒廢嫌惡設施為渠道體健花園，創造具生命力的公共空間，讓市民擁有親水舒適的休閒環境。

設計內容符合「台中美樂地計畫」導入友善共融、無障礙通路及人本空間的精神，更增加水環境教育功能，讓公園化身大自然教室，目前公93已於今年4月開放使用並正式命名為「黎新公園」。

國光路及五權路地下道填平工程是因應台中鐵路高架化後，將原有地下道填平，讓路段不受鐵路阻隔，避免兩側區域發展不均，同時也解決每逢強降雨積水需封閉地下道的問題，完成都市縫合。

建設局表示，以往地下道未填平前，西區及南區的交通及發展受限，將國光路地下道及五權路地下道填平，一併拆除建國南北路橋、建置雨水下水道、寬頻管道及人行道等工程，大幅改善積淹水情形外，交通路網也更為完善，串聯高架鐵路橋下的綠廊帶空間，兼顧生態及人本環境，提升市民居住品質。