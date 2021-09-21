在香港上市的恒大汽車今（21）日發布公告，向公司科研技術員工等授出3億2372萬股期權，相當於公司當前已發行股本的3.31％，行權價為3.9港元。

據相關報導，本次授予期權人數3181人，其中汽車研發、工程技術等專業人才3075人、占比高達97％，共獲期權2億9738萬股，副總裁級別以下的核心管理幹部106人共獲期權2634萬股，副總裁級別以上的非科研技術領導幹部未授予期權。

分析人士認為，恒大汽車此次推出的以專業科研人才為主要激勵對象的期權激勵計畫，目的是為了穩定公司核心技術團隊，確保在新能源汽車領域的強大競爭力，有利於公司的長遠發展。

據悉，恒大汽車正全力推進恒馳量產，恒馳已分別於今年2月、9月，在內蒙古牙克石、新疆吐魯番和海南瓊海完成冬季及夏季測試。日前，恒馳5、恒馳7等車型正在廣州、深圳、天津、三亞等城市進行路試。

就在中秋節，恒大董事局主席許家印給全體員工寫了一封「家書」，在信中，堅信恒大一定能儘快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

業內分析人士認為，許家印的這封信，既是慰問信，也是承諾書，更是動員令，希望全體員工能夠一起直面問題，解決問題，同心聚力走出困境。

繼20日中國恒大重挫逾10％後，21日中國恆大盤中一度又重挫逾7％，最終每股收在2.27港元，下跌0.44％，市值300.78億港元；恒大汽車收盤報2.9港元，與昨日持平，市值283.3億港元；恒大物業收盤報價4.2港元，上漲2.94％，市值454.05億港元。