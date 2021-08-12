大陸女星姚晨是著名的演技派代表，每推出新戲都夯爆，也讓姚晨一舉一動都備受矚目，但姚晨日前被網拍到現身鄉下超市，卻遭指駝背嚴重、面容憔悴，引發外界熱議，難道女神也不敵歲月了嗎？不過姚晨工作室則在日前曬出姚晨一連串的運動照，她辣穿深U小背心、貼身褲健身，也讓姚晨41歲零贅肉的身材全曝光。

照片中，姚晨頭頂髮圈和高馬尾，穿咖啡色深U小背心和藍色貼身運動褲健身，只見姚晨低頭專心舉健身器材，一下又綁扣環跑步，一下則是半身躺地抬起臀部鍛鍊，一連串運動也讓工作室發文大讚：「放下秋天的第一杯奶茶，跟著仙女姚晨繼續運動起來（果然優美的肌肉線條都不是白來的)」。

姚晨一系列健身照，讓她零贅肉身材全曝光。（圖／取材自姚晨工作室微博）

其實，168公分的姚晨身材比例本來就很好，而她的健身照中，大方解放一雙長腿和纖細蠻腰，零贅肉的身材曲線超狂，41歲狀態相當不科學，網友也紛紛留言狂讚：「這腿好美」、「仙女好自律」、「身材不得了」。

姚晨不只是美魔女，她還擁有「微博女王」的美名，姚晨當年在微博開通僅半年，就擁破百萬粉絲，人氣實在夯爆，身為戲精代表的姚晨，也交出多部代表作品，姚晨在2005年以古裝喜劇《武林外傳》中的郭芙蓉一角成名，接著在電視劇《潛伏》、《離婚律師》以及2019年的電視劇《都挺好》都有精湛演出。