新加坡女子團體「BY2」由雙胞胎姊妹MIKO（孫涵）、YUMI（孫雨）組成，姊妹倆擁有精緻臉蛋，歌舞實力更是一流，然而隨著她們慢慢長大，臉蛋也跟著大變動，造成整形傳聞滿天飛，日前BY2合體慶祝成軍13週年，雙胞胎各自在IG分享美照，再度被發現2人的臉變得越來越不同。

日前MIKO和YUMI在IG分享美照，慶祝BY2成軍13週年，還寫下「雙生永不解散」，儘管整形爭議頻傳，她們也多次澄清，YUMI還曾表示「身正不怕影子歪」，還是有網友發現，姊妹倆長得越來越不像，YUMI的眼睛變得更大，和姐姐MIKO的相似度越來越低。

據《鏡周刊》報導，By2不僅對容貌要求，也追求完美體態，今年29歲的她們目前已經健身第8年，每每登場螞蟻腰和馬甲線都成為關注焦點，為了維持身材，姊妹倆除了每周固定健身4次，每次接受兩小時的肌力訓練，1周還會斷食100小時，驚人毅力令人十分佩服。

除此之外，By2姊妹倆完全不碰澱粉類、油炸及甜點，更曾表示：「No Carbs No desserts Life!」（沒有碳水化合物，也沒有甜點的人生），看得出她們對自我的嚴苛要求，事實上，過去姐姐Miko才透露自己遭到雙重背叛，，妹妹Yumi也自曝經歷3年多的低谷，所幸如今一切都撥雲見日。