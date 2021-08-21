中信兄弟球團21日宣布與5位選手完成簽約，包含第一指名的前旅日投手呂彥青，以及陳志杰、張仁瑋、李家成及黃鈞麟等5位潛力新秀，呂彥青與兄弟簽下一紙2.5年合約，月薪35萬元，若達成設定目標，2023年月薪將調整為40萬。

呂彥青曾效力於日本職棒阪神虎隊，與中信兄弟總教練林威助、投手前輩鄭凱文一樣都接受過阪神日式球風洗禮，此次選秀獲得中信兄弟第一指名青睞，兄弟球團給予兩年半的合約肯定，合約保障至2023年，月薪35萬，若達成設定目標，2023年月薪將調整為40萬。

呂彥青於6月中停賽期間至兄弟隨隊訓練，復賽後則至屏東中信園區隨二軍練球。呂彥青背號選擇58號，22日將於二軍出賽，目標於下周開打的一軍下半季例行賽正式登板。

來自平鎮高中的投手陳志杰獲兄弟第二指名青睞，背號3號。陳志杰體檢後發覺稍有異狀，需要治療、保養，雙方協議調整簽約金，兄弟球團仍給予陳志杰390萬簽約金肯定，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，合約保障至2024年。

來自普門中學的內野手張仁瑋獲兄弟第三指名選入，背號28號。球團給予張仁瑋340萬簽約金肯定，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約保障至2024年。

來自台北興富發的21歲投手李家成獲中信兄弟第六指名選入，背號73號。球團給予李家成110萬簽約金肯定，一軍月薪10萬、二軍月薪7萬。獲中信兄弟第七指名選入、來自大溪高中的外野手黃鈞麟選擇60號，球團給予黃鈞麟40萬簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約保障至2023年。

今年兄弟在季中選秀一共選入7位年輕小將，目前已有5人完成簽約，除呂彥青外的4位選手，待體檢通過後將正式披上黃衫，與兄弟們一同奮戰。另外兩位選手，第四指名的內野手周委宏、第五指名的捕手陳統恩，兩人皆已進入談約細節，達成共識後再對外公佈。