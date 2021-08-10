新加坡一所醫院去年接生一名女嬰，出生時體重僅212公克，相當於一顆蘋果，據信是全世界最小的新生兒，她在接受密集治療13個月後，長到6公斤多，終於出院。

英國廣播公司（BBC）報導，郭于軒（Kwek Yu Xuan，音譯）出生時，體重只有212公克，相當於一顆蘋果的重量，身長也僅有24公分。

她在母親懷孕第25週就早早出世，而一般平均妊娠期約為40週。

根據美國愛荷華大學（University of Iowa）的「最小嬰兒登記處」（Tiniest Babies Registry），此前，全世界最小新生兒的紀錄是美國一名女嬰創下，她2018年誕生時僅有245公克重。

郭于軒的母親因被診斷出患有子癲前症（pre-eclampsia），於是採緊急剖腹產，提早4個月生下孩子。這種病會造成血壓過高，損及重要器官，對母親和孩子都有致命危險。

接生郭于軒的新加坡國立大學附屬醫院（NUH）表示，她當時「存活的可能性很小」。

醫院在聲明中表示，郭于軒「突破萬難，在一出生就有健康併發症的情況下，以毅力和成長激勵了周圍人，成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中不同凡響的寶寶，是亂世中的希望之光」。

郭于軒在住院期間接受了許多治療，仰賴各種機器維生。

醫師們說，在醫院照料下，她的健康和發展進度良好，已經可以出院。如今郭于軒的體重已增至較健康的6.3公斤。

郭于軒的母親黃美玲（Wong Mei Ling，音譯）接受地方媒體訪問時表示，她的4歲長子是足月出生，因此女兒的早產和嬌小身軀一度讓她驚慌失措。

為了支付郭于軒長期住院的費用，她的父母透過群眾集資，募到27萬601美元（約新台幣753萬元）。

郭于軒仍患有慢性肺病，在家也需要輔助呼吸。但醫師說，狀況會隨著時間好轉。