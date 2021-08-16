毒品危害青少年至深且鉅！市議員張瀞分今天質詢時，要求警察局要加強查緝，防堵毒品進入校園。警察局長蔡蒼柏表示，毒品案件如果是單純持有或吸食，查獲毒品數量相對較少，如果是走私案，查獲量就會暴增，緝毒是警察最重要的工作之一，尤其針對校園毒品，警方一定會強力檢肅。

張瀞分說，毒品危害個人、家庭及社會甚大，台中市政府已經設置毒品危害防制條例中心，整合各項行政資源防制毒品危害市民。查緝毒品當然也是警察局最重要的工作之一。

根據內政部統計，台中市107年查獲毒品案4876件，查獲重量43萬4173公克；108年查獲4426件，查獲重量120萬4882公克；109年查獲4293件，查獲重量卻銳減為13萬7137公克，大約只有前一年的一成左右，這倒底是毒品變少了？還是查緝的努力不夠？

張瀞分說，根據警政署統計，去年台中市查獲施用毒品的嫌疑犯4626人，年紀最小的只有11歲，12歲至17歲的未成年少年，有92人，18歲至23歲的年輕人高達604人。施用毒品的年齡層有持續下降的趨勢，顯見毒品殘害青少年學生的情況相當嚴重，毒品真的會害死人，會斷送青少年的前途，警察局應該拿出具體作為，阻斷毒品進入校園。

張瀞分也關切廢棄樹枝的去化處理情形，她說根據環保局的統計，台中市每年所回收的廢樹枝、樹幹、樹葉等大約有1萬1800公噸，根據環保局業務工作報告(p.311)，文山綠資材中心去年9月到今年2月底，約半年的時間，進場處理約1125公噸廢樹枝，破碎後在台中市廢木料銀行開放民眾、學校、機關及團體領用，近幾個月來木屑成品去化率達100％。

張瀞分表示，廢木料破碎後可以做為公園樹穴鋪設、園藝填土、土壤改良、鍋爐燃料及自行堆肥等，廢木料再利用可以減少進焚化廠的處理負擔，減少碳排放量，而台中市目前有文山、大甲、大雅等三處廢樹枝回收中心，平均每年約有六千噸廢樹枝、樹幹被破碎後再利用，大約總量的一半左右，另一半沒有破碎的廢棄樹枝、樹幹，環保局要如何處理？

環保局長陳宏益強調，廢棄樹枝樹幹必須先曬乾後才能進一步破碎處理，東勢及豐原地區確實有廢樹枝處理需求，環保局可以規劃調度大甲、大雅廢樹枝回收中心的移動式破碎機器支援山城及屯區，目前也積極推廣破碎技術普遍化，讓山城和屯區也可以大量處理廢棄樹枝樹幹，降低廢木堆積量。