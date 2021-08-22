北市某國小曾姓前組長，因不堪長期憂鬱症及房貸壓力吸毒，在同居男友勸導下戒毒，他將毒品及吸食器交給男友保管，不料男友卻以500元轉賣，2男遭警查獲，曾男被判緩刑3年，學校將他移送懲戒，懲戒法院判降2級改敘。

據調查，曾男2018年6月擔任某國民小學幹事，2019年2月調任該校總務處組長。2018年間曾男在夜店向人購買二級毒品安非他命及吸食器，吸安1次。曾男因潘姓男友要他戒毒，遂將剩餘安毒及吸食器交給潘保管。

但潘2019年2月聯繫陳姓男子，將男友的毒品及吸食器變賣500元，陳男3月將錢匯至曾男帳戶，事後陳男吸毒遭警方查獲，供出潘、曾2人。台灣高等法院依《藥事法》轉讓禁藥罪判曾男徒刑4月，緩刑3年，須支付公庫3萬元。學校召開考績會，對曾男記過1次，並將曾移送懲戒。

曾男辯稱，他自大學起即因情緒不佳，無法入睡，當兵因精神官能症驗退，之後因工作壓力及背負房貸致病情加重，自2017年起陸續在醫院接受治療，但病情反覆起伏。他因長期受憂鬱症及強迫症困擾，在朋友慫恿下嘗試吸毒。他因吸毒過後身體不適，情緒更為低落，萌生戒毒念頭。

他強調，男友深知毒品危害，想幫他戒毒，一時失慮轉讓毒品，對自己所為深感悔悟，願受學校及懲戒法院懲處。請求懲戒法院考量他長期受精神疾病所苦，一時失慮而誤觸法網，犯罪情節非重，目前並積極戒毒，予以從輕懲處。懲戒法院審理後，判決曾男降2級改敘。

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