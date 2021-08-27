一名從事餐飲業的阿強（化名），明明知道就讀小六的小如（化名）是女兒的同學，發展成為男女朋友後，還發生性關係，小如的班導師發覺有異報警，才揭發這段不倫戀，阿強在法院審理強雖然以30萬元，與小如的家人達成和解，台中高分院仍依妨害性自主罪，將他判刑2年6個月，全案仍可上訴。

據了解，2020年1月，小如只有12歲，阿強在校門口接到小如後，就帶往台中某摩鐵發生性行為，同年4月某日，2人再到摩鐵開房，隔天帶著小如與女兒到摩鐵後，以家裡大門沒鎖為由，讓女兒搭計程車返家，將人支開，再與小如三度滾床單。

阿強與小如的不倫戀，是因阿強將送給小如的手機，交給學校警衛室轉交，小如的班導師警覺有異，詢問小如也支支唔唔不願說明，導師改詢問阿強的女兒，才查出真相，報警處理。

小如對檢警坦承與阿強發生性關係，還說：「他是我至今唯一的男朋友」，但阿強否認辯稱，僅帶小如到摩鐵看電視、唱KTV，不過檢警查很快揭穿阿強的謊言，台中高分院合議庭依種種證據與阿強女兒的證述，不採信阿強的辯詞。

阿強在全案審理時改口坦承犯行，並以賠償30萬元與小如的家人達成和解，台中高分院合議庭8月24日依妨害性自主罪，將阿強判處2年6個月有期徒刑，可上訴。

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