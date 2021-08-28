員警阻止邱男遭肘擊跟拉扯而掛彩。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

27歲邱姓男子昨晚疑感情問題而心情不佳，與友人相約飲酒，酒後徒步返家，卻在路過永康區中華路時，突然衝到馬路中央攔下1輛自小客車拍打引擎蓋、徒手毀壞後照鏡，永康警分局員警到場阻止，卻遭邱男肘擊、飆罵三字經，警方將邱男帶回派出所保護管束，邱男今早酒醒秒後悔，全案依毀損、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

昨天深夜10點多，警方獲報永康區中華路1008號前有酒醉滋事案件，派遣鹽行所及大橋所巡邏警力共同前往處理。警方到場時，邱男明顯喝得醉醺醺，情緒失控，除了拍打路過自小客車引擎蓋、毀壞後照鏡，過程中因邱男友人急叩邱男媽媽到場勸阻，邱男脫序飆罵媽媽，還在馬路拉扯媽媽頭髮，誇張行徑連被攔車的苦主也看不下去，下車幫忙，

員警到場制止，邱男不只以三字經問候，甚至以手肘攻擊員警，造成林姓員警嘴唇、手臂受傷。警方見邱男拒不配合，乾脆將他帶回派出所實施保護管束，調查偵辦。

邱男直到今上午終於酒醒，得知前一晚一連串脫序行為，懊悔不已，態度180度轉變，全程乖乖配合偵訊，警方依毀損、妨害公務等罪嫌將他移送偵辦。