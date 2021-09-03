補教名師高國華曾因酒駕遭判刑，去年又因發生車禍撞傷女騎士，沒等警察到場就離開，被控肇事逃逸。不過，因高國華當時有下車察看，並先賠償1000元，台北地檢署認為他應無肇逃犯意，3日處分不起訴。

高國華2009年曾因酒駕被逮，酒測值達0.58毫克，但他未記取教訓，2018年12月29日因開車沒繫安全帶，遭警攔檢，又被測出酒精濃度0.25毫克，儘管他喊冤稱沒喝酒，只有喝了6碗薑母鴨湯，最後仍被判處4月徒刑。

另外，高國華2020年10月某日晚間，開車行經台北市大安區青田街，因未保持安全距離及注意車前狀況，前方女騎士突然減速，高國華煞車不及撞上，女子因此摔倒受傷。高國華當時有下車察看情況，賠償女騎士1000元後就離開。

女騎士認為當下並未達成和解而提告，高國華因此收到警方通知，指他涉嫌過失傷害及肇事逃逸，高國華到案否認犯行，辯稱如果要肇事逃逸，就不會賠償1000元了。檢察官採信其辯詞，認定肇逃部分罪嫌不足，另案件偵查期間高國華重新與女騎士達成和解，獲女騎士撤告，全案因此處分不起訴。

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