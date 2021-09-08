西班牙一名19歲的女子近日驗DNA，意外發現自己和全家人都沒有血緣關係，調查後驚覺原來她在出生的時候，就因為醫院的疏失，和另外一名嬰兒「交換父母」，讓她氣得向當地衛生部門提出告訴。

根據《路透社》報導，西班牙一名19歲女子從小就由祖母帶大，4年前祖母認為女子的父親沒有盡到照顧義務，在這場撫養糾紛中，父親要求對女子進行鑑定，沒想到結果卻顯示兩人並不是親生父女，在隨後的檢驗報告中也證實了，女子和她的母親、祖母都沒有血緣關係。

這一個發現促使當地衛生部門展開調查，調查人員認為女子當年出生時，很可能和醫院裡的另一名嬰兒被交換，並將此歸咎於「人為疏失」，衛生部門主管阿爾巴（Sara Alba）表示，當時的系統不像現在可以數位化，因此沒辦法找出該為這件事情負責的人，同時也保證未來不會再出現類似的事件。

據悉，這兩名嬰兒2002年於拉里奧哈（La Rioja）的同一間醫院內、相隔5小時出生，因為體重不足，他們都被安置在保溫箱中，隨後兩人分別被送回親人身邊，其中一個和父母住在一起，另一個就是和祖母一起長大的女子。

律師莫加爾（José Sáez Morga）表示，如今已經19歲的女子在得知自己的身世後，要求當地衛生部門賠償300萬歐元（約新台幣9849萬），並控訴自己遭受到如此誇張的疏忽，造成她無法估量的情感傷害，其嚴重程度不言而喻。而另一名被交給錯誤父母的女子，也已經被告知自己的真實身分。