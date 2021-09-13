英國人也太幸福了吧！英國6月份宣佈將推行的全國最大規模血液篩檢計畫，已於13日正式啟動。這項計畫有望讓超過50種癌症被提早驗出，改變早期癌症的診斷原則。

雖然及早發現及早治療是許多人都明瞭的道理，卻不是每個人都會勇敢接受定期的健康檢查，以期提前發現一些病兆。英國國健署（NHS）宣布13日起啟動英國至今為止規模最大的血液檢測，此計畫將與美國的生技公司Grail合作，利用他們所開發的血液測試方法，期待可以讓超過50種以上的癌症，在症狀出現以前就能提早被驗出。

NHS首席執行長Amanda Pritchard指出，這一項檢測簡單又快速，期待「可作為癌症診斷與治療改革的新起點」，並指出此計畫將在醫療體系希望能早期發現3/4癌症患者的期望中扮演重要的角色。

據了解，這項計畫預期在英國招募14萬名來自不同背景、年齡介於50~77歲的志願者，條件是在過去3年之間未被診斷出癌症。而有意願參加者可在各地的行動篩檢站提供血液樣本。之所以鎖定50歲以上民眾進行測試，是因為他們是罹患癌症的高風險群。

為了確認此檢測方法可以有效早期診斷出癌症，團隊將會進行隨機對照試驗，將一半受試者的樣本直接進行檢測，嘗試中血液中的DNA裡發現是否有癌細胞存在；而另一半的血液樣本則將留待未來進行測試。

根據《今日印度》（India Today）報導，Grail公司是使用機器學習（Machine learning，人工智慧的一種）的方法開發出這項測試，可尋找腫瘤洩漏到血液的游離DNA（cfDNA）片段中的化學變化。

參與此計畫的倫敦國王學院教授Peter Sasieni表示，將會謹慎的研究，了解這項試驗是否能顯著減少在癌症晚期才被診斷出來的人數。並指出「這項試驗很可能改變早期癌症的診斷規則。」

居住在倫敦南部的36歲乳腺癌倖存者Nikki Menon向《今日印度》指出，上述計畫聽起來就像是一種祝福，尤其對於是針對擔心家族病史，也為家人擔憂的人來說。她指出自己做為癌症倖存者，她認為早期發現就是治療的關鍵。若是該項測試的準確性可以得到驗證，病人就有望得到妥善的治療。

根據世界衛生組織在2020年12月9日公布的全球十大死因，氣管癌、支氣管癌、肺癌的死亡人數排在第六位。在台灣，癌症是十大死因之首。根據NHS統計，在2018年肺癌是該國最常見的癌症死亡原因，總人數約占21%。而以女性來說，乳癌則是最常見的癌症死因，同年有約16000人因此死亡。

文章來源：NHS England to pilot blood test that detects more than 50 cancers
文章來源：NHS begins world's largest trial of blood test for more than 50 types of cancer
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