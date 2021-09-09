去年2月桃園許姓女子從澳門返台被要求她居家檢疫14天，但她卻到新北市親友家，警方查獲後，桃園市政府依據違反《傳染病防治法》裁罰7萬元，她說自己出身單親家庭、裁罰過高，提起行政訴訟，台北高等行政法院維持原判決，認定裁量處分合法，駁回她的請求。

許女在去年2月7日從澳門入境後，衛福部通知她具有澳門旅遊史者在入境14天內應居家檢疫，並遵守留在家中不外出規定，其居家檢疫解除日為2月22日，但桃園市龜山警分局大埔派出所發現她在2月15日在新北市的親友家。

桃園市政府認定，許女在居家檢疫期間外出，違反傳染病防治法規定裁處7萬元罰款，許女不服提起訴願，經訴願決定駁回提告，但遭桃園地方法院駁回，她提上訴表示，桃園市政府似是為她量身訂做，裁罰7萬元違反比例原則。

北高行政法院認為，許女明知她是居家檢疫對象，仍執意擅離外出且跨越其他縣市，並於室內空間與親友相聚，符合桃園市政府裁處時之審酌標準，罰7萬元未違反比例原則，且屬合法裁量處分，駁回上訴、全案定讞。