今年7月，一名女子從大陸返台，於防疫旅館隔離期間，一男性友人違反防疫規定進入房內停留7小時，經監視器畫面發現後，屏東縣衛生局依傳染病防治法裁罰10萬元並移送行政執行署屏東分署執行，分署受理案件立即扣押女子存款，女子原本表示無力一次繳清罰款，男性友人見狀阿莎力當場拿出10萬元現金代為繳清。

屏東分署指出，男子當時駕車陪同這位女子至分署說明，女子原本表示無力一次繳交大筆罰款，一旁男性友人擔心對方遭限制出境，當場將錢付清，分署亦立刻發函相關金融機構，撤銷扣押存款的執行命令。

屏東分署提醒，中秋節將屆，近日旅居海外民眾陸續返鄉過節團圓，但海外疫情嚴峻，所有入境者均須進行嚴格檢疫隔離，親友亦應避免拜訪，以避免造成我國防疫破口。

佳節當前，古人有云「但願人長久、千里共嬋娟」，此時隔離者只能犧牲小我與親友異地共同賞月取代相聚，否則以此案件換算，1小時歡聚代價破萬元，實在得不償失。