時力立院黨團 (吳家豪攝)

PTT鄉民回應中國禁止釋迦、蓮霧輸中時事 (翻攝PTT)

中國海關以檢驗出蟲害為由禁止台灣釋迦、蓮霧輸中，農委會宣布撥款10億補助。時力今日發布新聞稿，批評政府挹注大量經費搶救水果銷量，只是徒然造成研究能量無謂浪費。PTT鄉民也引用經典電影《黑金》語錄諷刺「我們的政府很有錢阿」。

時力指出，中國片面禁止輸入台灣水果的決定，是否構成WTO「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定」（俗稱SPS協定）中的規定「恣意或無理的歧視」，或甚至「隱藏性限制」，均應經過合理仲裁來判定。

時力表示，即便就算撇開WTO相關SPS規定不看，兩岸在馬政府時期於2009年簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，中國的作為，也違反該協議之第6條規定。

時力指出，台灣水果出口以中國為大宗是不爭的事實，外銷中國佔比近年持續上升，為解決我國農產品市場過於集中的問題，除政府要建立風險預警系統，更需要的是完整的外銷政策。

時力說，每當發生水果禁運事件時，政府即挹注大量經費救水果，繼今年初的10億元救鳳梨，此次蓮霧釋迦禁止銷售中國，農委會又宣布要拿出10億救市場。

時力表示，挹注單筆資金救市場是單一手段，治標之餘尚需治本，擔負研發重責的全國各農改場一年預算合計僅15億元，研究經費更連年下降，農委會的做法，將造成寶貴研究能量無謂浪費。

鄉民也在PTT上針對此事引用經典電影《黑金》的台詞語錄諷刺「我們的政府很有錢阿」，也另指出「國軍弟兄可能準備三餐吃蓮霧釋迦了」。還有鄉民酸「民進黨不是說ECFA是糖衣毒藥嗎？現在執政多久了？剛好幫忙戒毒阿，禁了不是更好。」