臺灣原創流行音樂大獎今年分享會首度採線上舉辦，今（26日）號召甫於8月28日決賽暨頒獎典禮決選出的得獎者輪番開唱，包含第三十屆金曲獎最佳台語女歌手江惠儀、入圍第五十五屆電視金鐘獎迷你劇集最佳潛力新人獎吳靜依以及世大運主題曲創作人曾宇辰等，更邀請超高人氣樂團告五人擔任嘉賓。

告五人特地選唱排灣族古調，表示第一次聽到阿爆母語專輯《vavayan. 女人》就覺得非常厲害，後來很有緣跟阿爆合作，告五人回想當初與阿爆首次相遇是在羅大佑餐會上，當下鼓起勇氣向前與她搭話，並表明合作意願，隨後將Demo寄給她，沒想到真的促成合作，「所以有些事情現在不做以後就沒有機會了，有愛就要趕快說」。

告五人感謝歌迷對於這首合作歌曲〈新世界〉的喜愛，未來也希望能將台語跟客語融合創作，並仔細研究母語韻腳等等細節，把最好的呈現給大家，並表示未來最想合作的母語音樂創作人還是阿爆，還想再嘗試各種不同的歌曲！近期告五人與很多品牌合作，將過去的歌曲重新編排，並邀請厲害的製作人、弦樂編制等，重新賦予歌曲新生命也更精緻化，希望能夠趕快跟大家分享，更希望能盡快舉辦演唱會，在此之前提醒大家都要好好落實防疫，照顧好自己。

曾獲第三十屆金曲獎最佳台語女歌手江惠儀，也是今年原創音樂獲獎者，她表示得獎後一樣的上班、持續的創作，同時慢慢地醞釀新專輯，參加原創就像參加同學會，與好久不見的朋友見面、分享音樂是一件很棒的事情。曾入圍第五十五屆電視金鐘獎迷你劇集最佳潛力新人獎吳靜依，工作重心雖以戲劇表演為主，但透過不同角色的演繹，都可成為歌曲創作靈感。自謙只是創作新手，靈感多來自洗澡或騎車時。近年來她開始重視自身母語能力，也意識到自己的語言正在逐漸流失，於是選擇透過歌曲創作記錄，感謝家人讓她擁有一個非常完備的母語學習環境，語言伴隨她成長。